В Башкирии родители отсудили у больницы 1,7 миллиона за инвалидность, полученную их ребёнком при рождении

Верховный суд республики утвердил решение Белорецкого межрайонного суда и взыскал с райбольницы компенсацию морального вреда за некачественное оказание медпомощи, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июле 2014 года в родильное отделение поступила женщина, находившаяся на девятом месяце беременности. Несмотря на то, что были все основания для кесарева сечения, врачи решили вести естественные роды. Ребенок получил родовую травму и впоследствии был признан инвалидом. Специалисты дали заключение о том, что своевременное проведение кесарева сечения позволило бы избежать тяжелых последствий.

Верховный суд республики отклонил доводы ответчика об отсутствии его вины в произошедшем и взыскал с больницы более одного миллиона 700 тысяч рублей.