Новым главой Чекмагушевского района стал Реканс Ямалеев

Ранее он занимал пост главного советника Управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Реканс Ямалеев выиграл конкурс, состоявшийся сегодня, пояснили в администрации района. Из 19 присутствующих депутатов Совета Района за него проголосовали 18. Помимо победившего в конкурсе Реканса Ямалеева на пост главы претендовали еще четыре человека, среди которых директор школы, руководитель уфимской компании, начальник райветстанции и чиновник из районной администрации. Напомним, что прежний глава района Риф Юсупов подал в отставку 1 февраля. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района на внеочередном заседании муниципального Совета.

Реканс Ямалеев родился в Чекмагушевском районе 13 августа 1970 года. Окончил Московский университет потребительской кооперации, Башкирскую академию государственной службы и управления. В разные годы был директором Новобалтачевского торгового предприятия Чекмагушевского райпо, заведующим торговым отделом Чекмагушевского райпо, председателем правления Мелеузовского райпо, заместителем главы администрации Чекмагушевского района по экономическим вопросам.