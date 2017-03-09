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09.03.17 | 16:46 НОВОСТИ | Архив новостей
Новым главой Чекмагушевского района стал Реканс Ямалеев
Ранее он занимал пост главного советника Управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Реканс Ямалеев выиграл конкурс, состоявшийся сегодня, пояснили в администрации района. Из 19 присутствующих депутатов Совета Района за него проголосовали 18. Помимо победившего в конкурсе Реканса Ямалеева на пост главы претендовали еще четыре человека, среди которых директор школы, руководитель уфимской компании, начальник райветстанции и чиновник из районной администрации. Напомним, что прежний глава района Риф Юсупов подал в отставку 1 февраля. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района на внеочередном заседании муниципального Совета.
Реканс Ямалеев родился в Чекмагушевском районе 13 августа 1970 года. Окончил Московский университет потребительской кооперации, Башкирскую академию государственной службы и управления. В разные годы был директором Новобалтачевского торгового предприятия Чекмагушевского райпо, заведующим торговым отделом Чекмагушевского райпо, председателем правления Мелеузовского райпо, заместителем главы администрации Чекмагушевского района по экономическим вопросам.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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