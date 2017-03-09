В Уфе нашли скелетированные останки человека

Их обнаружили вчера в садовом домике на территории Демского района.

Останки нашли в садоводческом товариществе «Локомотив-30», признаков насильственной смерти не выявлено, по предварительным данным она наступила около года назад, сообщили "РБ" в следственном комитете республики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти человека, назначено судебно-медицинское исследование для определения пола и возраста.

По результатам проверки следователь примут процессуальное решение.