"Resbash"-В Уфе нашли скелетированные останки человека

20:09:33

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09.03.17 16:46
Новым главой Чекмагушевского района стал Реканс Ямалеев
09.03.17 16:39
В Уфе нашли скелетированные останки человека
09.03.17 16:31
Башкирские фермеры — четвертые в Поволжье
09.03.17 16:22
Фермеры Башкирии получат почти 200 миллионов рублей грантов
09.03.17 16:17
Башкирия улучшила свои позиции в ситуации с ОСАГО
09.03.17 15:05
Жители Башкирии могут до 1 апреля оформить льготы по налогам
09.03.17 14:56
В Уфе выполнена треть заявок, поступивших на карту ямочного ремонта
09.03.17 14:26
В Уфе бездомная женщина родила в подъезде
09.03.17 14:23
В Сипайлово коммунальные службы пытаются спасти затопленную парковку
09.03.17 14:16
В Уфе директор сети автозаправок не выплатил сотрудникам четыре миллиона рублей по зарплате
09.03.17 14:09
Уфимца будут судить за рейдерский захват двух ЖЭУ
09.03.17 14:08
В Башкирии проведут занятия в школе для людей с больными почками
09.03.17 14:07
В Уфе заново обследуют на аварийность дом по Уфимскому шоссе, 4
09.03.17 13:31
В Уфе мужчина заблудился в лесу возле гостиницы
09.03.17 12:47
В Уфе отремонтируют канатную дорогу
09.03.17 12:35
В Нуримановском районе только обязательные работы напомнили алиментщику о долге
09.03.17 12:29
У стерлитамакской колонии-поселения № 6 появился свой талисман
09.03.17 12:26
Депутаты Уфы предложили внедрить «электронные кладбища»
09.03.17 11:56
В «Салавате Юлаеве» сменили правление клуба
09.03.17 11:22
В Уфе организатор пассажирских перевозок оштрафован на 75 тысяч рублей
09.03.17 11:13
Suzuki отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
09.03.17 11:07
В Уфе по вине водителя, лишённого прав, пострадала 29-летняя девушка
09.03.17 10:58
В Дюртюлинском районе под колёсами Daewoo погиб 20-летний пешеход
09.03.17 10:54
В Башкирии назвали лауреата премии имени Хадии Давлетшиной
08.03.17 10:20
Глава Башкирии не понимает, куда делись деньги, выделенные на информатизацию медицины
08.03.17 10:06
Рустэм Хамитов: санатории акционируются для того, чтобы ликвидировать их отставание
08.03.17 00:24
Житель Туймазинского района получил три года колонии строгого режима за сбор дикой конопли
08.03.17 00:08
В Уфе арестован заместитель столичного главы
08.03.17 00:03
В Башкирии прокуратура «поспособствовала» увольнению двух министерских замов
07.03.17 15:24
Рустэм Хамитов поздравил женщин республики с праздником Весны
07.03.17 15:09
Жителя Сибая ранили за придирки к гражданской жене и сыну
07.03.17 14:49
В Хайбуллинском районе коммунальщикам задолжали свыше 1,3 миллиона рублей
07.03.17 14:40
В Башкирии гость задушил хозяина дома
07.03.17 14:17
К акции "100 инвестпроектов - к 100-летию Башкортостана" присоединился ещё один партнёр
07.03.17 14:15
Уфимец выиграл у мэрии суд по поводу некачественной очистки снега
07.03.17 12:33
Житель Дуванского района избил гостя до полусмерти молотком
07.03.17 12:16
В Уфе перед судом предстанет любительница кожаных плёток
07.03.17 11:59
В Дуванском районе водитель ВАЗа сбил пьяного пешехода
07.03.17 11:51
В Уфе подвели итоги первого в республике кинофестиваля «Женское кино Башкортостана»
07.03.17 11:49
В Гафурийском районе пешеход угодил под колёса «одиннадцатой»
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
07.03.17 11:10
В Уфе начал работать республиканский центр тестирования ГТО
07.03.17 11:09
Глава Башкирии предложил создать министерство семьи
07.03.17 10:33
В Баймакском районе одним швейным цехом стало больше
06.03.17 17:12
В Башкирии ЖЭУ обязали выплатить деньги ребёнку, сломавшему ногу на карусели
06.03.17 16:44
Уфимец убил сожительницу из-за звонка домофона
06.03.17 16:42
В республике снизили ставку по микрозаймам для малого бизнеса
06.03.17 16:14
В Уфе бывший сотрудник Ростехнадзора предстал перед судом
06.03.17 15:52
Три волейболиста «Беркутов Урала» сыграли в матче восходящих звёзд Молодежной лиги
06.03.17 15:49
Землю в Башкирии по-прежнему можно приватизировать за полстоимости
06.03.17 15:44
Вратарь «Уфы» Александр Беленов повторил рекорд России по отражению пенальти
06.03.17 15:32
«Урал» в трёх партиях уступил в гостях новосибирскому «Локомотиву»
06.03.17 15:25
В Башкирии продали госимущества на 20 миллиардов рублей
06.03.17 15:22
В Башкортостане взяла старт VIII зимняя Спартакиада учащихся России
06.03.17 15:13
Белые тигры ехали в Уфимский цирк, а попали в аварию
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