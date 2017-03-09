Башкирские фермеры — четвертые в Поволжье

09.03.17 Сегодня - Всемирный день диджея

09.03.17 Сегодня - Всемирный день почки

09.03.17 В Башкирии пройдет Неделя здоровых привычек

09.03.17 В Уфе девять режиссеров стали лауреатами фестиваля «Женское кино Башкортостана»

09.03.17 Уфимец подал в суд на мэрию за некачественную уборку снега и выиграл

09.03.17 В Башкирии 20 студентов получат российские гранты для реализации инновационных разработок

09.03.17 Сегодня в Уфе состоится полуфинал городского конкурса веселых и находчивых "Шаяниум"

09.03.17 В уфимском Сипайлово затопило несколько улиц‍