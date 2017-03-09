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09.03.17 | 16:22 НОВОСТИ | Архив новостей
Фермеры Башкирии получат почти 200 миллионов рублей грантов
Размеры грантов по фермерским программам с текущего года значительно увеличены, отметил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на собрании союза сельхозтоваропроизводителей РБ.
Гранты для начинающих фермеров повышены с полутора до трех млн. руб. Для семейных животноводческих ферм – с 21 до 30 млн. руб.
Подготовлены соответствующие проекты постановлений правительства страны, где республике предусмотрено выделить на реализацию фермерских программ порядка 198,5 млн. рублей из федерального бюджета (на условиях софинансирования 10,4 млн. руб. из республиканского бюджета).
Справочно. На программу по начинающим фермерам планируется направить 50 млн. руб.; на поддержку семейных животноводческих ферм – 120 млн. руб.; на развитие сельхозпотребкооперации – 28,5 млн. руб.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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