Башкирия улучшила свои позиции в ситуации с ОСАГО

Положение исправлялось гораздо быстрее, чем в других регионах.

В прошлом году году Башкирию включили в число регионов, где Центробанк признал ситуацию с ОСАГО наиболее проблемной. Республика вошла в список регионов, в которых начал действовать режим «единого агента» ОСАГО, оператором выступил Российский союз автостраховщиков.

Сейчас ситуация улучшилась. Как отмечает представитель оператора Игорь Юргенс, по итогам шести, девяти и двенадцати месяцев 2016 года, Башкортостан стабильно улучшал свое положение, перемещаясь с пятого на восьмое и – по итогам года – на десятое место. Это лучший прогресс среди регионов.

По данным оператора, по частоте страховых случаев регион занимает 66 место по России, размер средней выплаты – 80,4 тыс. рублей, что почти на 10 тыс. больше среднероссийской выплаты, а количество судебных выплат превышает количество несудебных на четверть.

Количество договоров ОСАГО увеличилось на 15%, объем выплат по ним – также на 15%. В среднем по России прирост договоров ОСАГО был почти вдвое меньшим.