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09.03.17 | 15:05 НОВОСТИ | Архив новостей
Жители Башкирии могут до 1 апреля оформить льготы по налогам
Граждане, имеющие право на льготы по имущественным налогам, могут заявить об этом в налоговую службу до 1 апреля, сообщает пресс-служба УФНС по республике.
Речь идет о земельном и транспортном налоге, а также налоге на имущество физических лиц. Чтобы оформить льготы, достаточно обратиться в налоговый орган по своему выбору, представив подтверждающие документы.
В налоговой службе также напомнили, что до 2 мая гражданам следует подать декларацию по налогам на доходы физических лиц. Это могут быть доходы от продажи жилых домов, квартир, садовых домиков или земельных участков, находящихся в собственности менее минимального срока, от сдачи помещений в аренду, подаренного неблизкими родственниками имущества, выигрыша в лотерею.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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