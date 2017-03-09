Жители Башкирии могут до 1 апреля оформить льготы по налогам

Граждане, имеющие право на льготы по имущественным налогам, могут заявить об этом в налоговую службу до 1 апреля, сообщает пресс-служба УФНС по республике.

Речь идет о земельном и транспортном налоге, а также налоге на имущество физических лиц. Чтобы оформить льготы, достаточно обратиться в налоговый орган по своему выбору, представив подтверждающие документы.

В налоговой службе также напомнили, что до 2 мая гражданам следует подать декларацию по налогам на доходы физических лиц. Это могут быть доходы от продажи жилых домов, квартир, садовых домиков или земельных участков, находящихся в собственности менее минимального срока, от сдачи помещений в аренду, подаренного неблизкими родственниками имущества, выигрыша в лотерею.