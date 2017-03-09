В Уфе выполнена треть заявок, поступивших на карту ямочного ремонта

Более 180 заявок поступило на интерактивную карту ямочного ремонта городских дорог, треть из них уже выполнена, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Карта, расположенная на сайте городской мэрии, была запущена на минувшей неделе. Любой уфимец может отметить на ней проблемный участок, приложив фотографию. Информация учитывается при проведении ямочного ремонта. На сегодня жители города оставили на карте 186 заявок. На 53 отмеченных участках ремонт уже сделан. Остальные адреса приняты в работу.





По словам сити-менеджера Уфы, ямочный ремонт – это временная мера. С началом сезона на этих участках пройдет «настоящий» ремонт. В этом году дорожники намерены применять высокопрочный полимерасфальтобетон, который отличается от классического высокой прочностью, водостойкостью, морозо- и теплоустойчивостью, упругостью.





Всего в городе за два года планируется отремонтировать более 135 километров дорог.