|
|
НОВОСТИ
09.03.17 14:16
В Уфе директор сети автозаправок не выплатил сотрудникам четыре миллиона рублей по зарплате
08.03.17 10:20
Глава Башкирии не понимает, куда делись деньги, выделенные на информатизацию медицины
08.03.17 00:24
Житель Туймазинского района получил три года колонии строгого режима за сбор дикой конопли
07.03.17 14:17
К акции "100 инвестпроектов - к 100-летию Башкортостана" присоединился ещё один партнёр
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
|
09.03.17 | 14:56 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе выполнена треть заявок, поступивших на карту ямочного ремонта
Более 180 заявок поступило на интерактивную карту ямочного ремонта городских дорог, треть из них уже выполнена, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Карта, расположенная на сайте городской мэрии, была запущена на минувшей неделе. Любой уфимец может отметить на ней проблемный участок, приложив фотографию. Информация учитывается при проведении ямочного ремонта. На сегодня жители города оставили на карте 186 заявок. На 53 отмеченных участках ремонт уже сделан. Остальные адреса приняты в работу.
По словам сити-менеджера Уфы, ямочный ремонт – это временная мера. С началом сезона на этих участках пройдет «настоящий» ремонт. В этом году дорожники намерены применять высокопрочный полимерасфальтобетон, который отличается от классического высокой прочностью, водостойкостью, морозо- и теплоустойчивостью, упругостью.
Всего в городе за два года планируется отремонтировать более 135 километров дорог.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33