В Сипайлово коммунальные службы пытаются спасти затопленную парковку

Скопление талых вод на парковке перед гипермаркетом «Окей» в Сипайлово устраняют коммунальные службы Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

К затоплению территории возле торгового комплекса на улице Маршала Жукова привело резкое потепление и интенсивное таяние снега. При этом дождеприемные решетки ливневой канализации оказались забиты грязью, мусором и льдом. Сейчас коммунальные службы заняты их очисткой.





Между тем, по словам очевидцев, водой залита не только парковка возле гипермаркета, но и две главные улицы микрорайона – Маршала Жукова и Баязита Бикбая.