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09.03.17 | 14:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе бездомная женщина родила в подъезде
Ребенка она оставила там же и скрылась.
В ноябре прошлого года 34-летняя женщина без определенного места жительства родила сына в подъезде одного из домов по ул. Гвардейская.
Ребенка она оставила там же и скрылась, его обнаружил местный житель.
Мальчика отправили в больницу, к счастью, он оказался абсолютно здоров.
Мать нашли, она признала вину, уголовное дело направили в суд, сообщает республиканская прокуратура.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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