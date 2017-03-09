В Уфе бездомная женщина родила в подъезде

Ребенка она оставила там же и скрылась.

В ноябре прошлого года 34-летняя женщина без определенного места жительства родила сына в подъезде одного из домов по ул. Гвардейская.

Ребенка она оставила там же и скрылась, его обнаружил местный житель.

Мальчика отправили в больницу, к счастью, он оказался абсолютно здоров.

Мать нашли, она признала вину, уголовное дело направили в суд, сообщает республиканская прокуратура.