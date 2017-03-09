В Уфе директор сети автозаправок не выплатил сотрудникам четыре миллиона рублей по зарплате

Прокуратура Кировского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Интеграл-Нефтепродукт».

По версии следствия, организация с ноября 2015 по май 2016 года не рассчиталась с 51 работником, задолжав более четырех миллионов рублей. В то же время, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, фирма потратил свыше 42 миллионов рублей на развитие бизнеса.

Обвиняемый не признал вину, уголовное дело по статье «невыплата заработной платы» направлено в суд. После прокурорского вмешательства долг частично погашен.