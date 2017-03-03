Глава Башкирии не понимает, куда делись деньги, выделяемые на информатизацию медицины

Возможности телемедицины нужно задействовать в полной мере, заявил глава республики Рустэм Хамитов на коллегии минздрава.

Он выразил недовольство тем, что «из 31 телемедицинского центра реально работают четыре, остальные – от случая к случаю».

По словам главы региона, из-за этого возникают сбои со своевременной организацией дистанционной консультации. Он напомнил прошлогодний случай, когда несколько дней ушло для организации такого сеанса с соседней областью. «Проще было бы свозить туда больного, проконсультировать и вернуть обратно. Я не понимаю, что происходит у вас», сказал Рустэм Хамитов.

Он напомнил, что на информатизацию здравоохранения в республике в 2015 году было направлено 178 млн рублей, в прошлом году – 300 млн, в этом году планируется 250 млн рублей, но «цифра наверняка будет выше».

«Это же немаленькие деньги, 300 млн рублей на дороге не валяются. Где результат?», спросил он.

В ближайшие два года к республиканской информационной системе предстоит подключить все медучреждения, кроме ФАПов.

«За эту работу отвечаете вы, главные врачи. Читайте книги по информатизации, статьи, выписывайте журналы, работайте над собой. Не забывайте, кто вы и для чего вы», предупредил глава республики.