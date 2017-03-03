Рустэм Хамитов: санатории акционируются для того, чтобы ликвидировать их отставание

Санаторно-курортные учреждения республики акционируются для того, чтобы привлечь дополнительные ресурсы, заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов на коллегии министерства здравоохранения.

По его словам, они «реально отстают от требований современности». Нет новых корпусов, новых технологий, в то же время республика не имеет средств для такого строительства, реновации и модернизации.

«В этом секторе важно создать благоприятную инвестсреду, привлечь на условиях государственно-частного партнерства дополнительные ресурсы для строительства новых корпусов, закупки современного оборудования», считает Рустэм Хамитов.

Он призвал правительство, минздрав совместно с министерством земельных и имущественных отношений, администрациями городов и районов «целенаправленно заниматься этими вопросами».

Ранее сообщалось, что в программу приватизации были включены девять ГУПов – санатории «Танып», «Зеленая роща», «Красноусольский», «Якты-куль», «Янган-Тау», «Юматово», «Карагай», «Талкас», «Ассы», а также детский санаторно-оздоровительный лагерь «Салют».