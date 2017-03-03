Житель Туймазинского района получил три года колонии строгого режима за сбор дикой конопли

Приговор вынес Туймазинский межрайонный суд. 48-летний Марат Фаррахов признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июле прошлого года мужчина вдоль железнодорожных путей собрал более 143 граммов дикорастущей конопли. В этот же день он был задержан полицейскими. Как выяснилось, коноплю он планировал использовать для личного употребления.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.