В Уфе арестован заместитель столичного главы

Арестован 43-летний заместитель уфимского мэра Ильдар Хасанов. Прокуратура республики поддержала ходатайство об аресте следственного отдела управления ФСБ России по РБ. Чиновник обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Ильдар Хасанов, будучи заместителем главы администрации Уфы, получил у коммерческой фирмы в качестве "отката" 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике.

По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба ведомства.