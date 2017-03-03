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08.03.17 | 00:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе арестован заместитель столичного главы
Арестован 43-летний заместитель уфимского мэра Ильдар Хасанов. Прокуратура республики поддержала ходатайство об аресте следственного отдела управления ФСБ России по РБ. Чиновник обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Ильдар Хасанов, будучи заместителем главы администрации Уфы, получил у коммерческой фирмы в качестве "отката" 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике.
По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба ведомства.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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