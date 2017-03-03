В Башкирии прокуратура «поспособствовала» увольнению двух министерских замов

Прокуратура республики выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе в региональном минсельхозе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После прокурорской проверки стало известно, что заместитель министра, курирующий отдел растениеводства, получал от коммерческой фирмы доход, сдавая ей в аренду свой земельный пай. Он скрывал сей факт от руководителя и при этом восемь раз "успешно" участвовал в решении министерством вопроса о выделении данной компании средств государственной поддержки.

Заместитель министра, курирующий юридический отдел, и начальник отдела кадров уведомили руководство об осуществлении ими педагогической деятельности. Что не помешало им незаконно войти в состав комиссии, которая проверила данные уведомления на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.

Сейчас нарушения в министерстве устранены. Начальник отдела кадров привлечен к дисциплинарной ответственности, а двое заместителей министра уволились со службы.