"Resbash"-Рустэм Хамитов поздравил женщин республики с праздником Весны

16:57:11

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07.03.17 15:24
Рустэм Хамитов поздравил женщин республики с праздником Весны
07.03.17 15:09
Жителя Сибая ранили за придирки к гражданской жене и сыну
07.03.17 14:49
В Хайбуллинском районе коммунальщикам задолжали свыше 1,3 миллиона рублей
07.03.17 14:40
В Башкирии гость задушил хозяина дома
07.03.17 14:17
К акции "100 инвестпроектов - к 100-летию Башкортостана" поддержал ещё один партнёр
07.03.17 14:15
Уфимец выиграл у мэрии суд по поводу некачественной очистки снега
07.03.17 12:33
Житель Дуванского района избил гостя до полусмерти молотком
07.03.17 12:16
В Уфе перед судом предстанет любительница кожаных плёток
07.03.17 11:59
В Дуванском районе водитель ВАЗа сбил пьяного пешехода
07.03.17 11:51
В Уфе подвели итоги первого в республике кинофестиваля «Женское кино Башкортостана»
07.03.17 11:49
В Гафурийском районе пешеход угодил под колёса «одиннадцатой»
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
07.03.17 11:10
В Уфе начал работать республиканский центр тестирования ГТО
07.03.17 11:09
Глава Башкирии предложил создать министерство семьи
07.03.17 10:33
В Баймакском районе одним швейным цехом стало больше
06.03.17 17:12
В Башкирии ЖЭУ обязали выплатить деньги ребёнку, сломавшему ногу на карусели
06.03.17 16:44
Уфимец убил сожительницу из-за звонка домофона
06.03.17 16:42
В республике снизили ставку по микрозаймам для малого бизнеса
06.03.17 16:14
В Уфе бывший сотрудник Ростехнадзора предстал перед судом
06.03.17 15:52
Три волейболиста «Беркутов Урала» сыграли в матче восходящих звёзд Молодежной лиги
06.03.17 15:49
Землю в Башкирии по-прежнему можно приватизировать за полстоимости
06.03.17 15:44
Вратарь «Уфы» Александр Беленов повторил рекорд России по отражению пенальти
06.03.17 15:32
«Урал» в трёх партиях уступил в гостях новосибирскому «Локомотиву»
06.03.17 15:25
В Башкирии продали госимущества на 20 миллиардов рублей
06.03.17 15:22
В Башкортостане взяла старт VIII зимняя Спартакиада учащихся России
06.03.17 15:13
Белые тигры ехали в Уфимский цирк, а попали в аварию
06.03.17 15:08
Башкирские дзюдоисты завоевали медали чемпионата и первенства России
06.03.17 14:58
Сборная Башкортостана стала бронзовым призёром первенства страны по фристайлу
06.03.17 14:51
«Уфа» обыграла в гостях «Терек» и вышла на шестое место в РФПЛ
06.03.17 13:59
В Уфе водитель за рулём ВАЗа сбил велосипедиста
06.03.17 13:49
Из Башкирии в Кыргызстан экстрадируют мошенника, похитившего свыше 46 тонн зерна
06.03.17 12:50
Башкирия стала участником приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды
06.03.17 12:34
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для здравоохранения и образования
06.03.17 12:32
В Уфе для ямочного ремонта закупили термос-бункер
06.03.17 12:21
Башкирские ГУПы. Сокращение продолжается
06.03.17 11:58
В Башкирии земельными участками обеспечено чуть более половины льготников
06.03.17 11:41
В Уфе пройдёт «Неделя здоровых привычек»
06.03.17 11:27
В Башкирии минздрав заставили оплатить проезд больных в центр гемодиализа
06.03.17 11:10
В Башкирии изменилась плата за детский сад
06.03.17 09:55
Утверждено расписание экзаменов для старшеклассников
05.03.17 11:01
В Башкирии сгорел дом. Хозяйка погибла, четверо человек госпитализированы
05.03.17 09:52
В Уфе с рейса сняли пьяного водителя междугороднего автобуса
05.03.17 09:42
В Уфе школьник провалился в вентиляционную шахту
04.03.17 13:03
В Уфе у предпринимателя похитили станок для изготовления ключей
04.03.17 10:20
В Башкирии завершено расследование крупнейшей аферы в сфере строительства
04.03.17 10:01
Уфимец приговорён к 3,5 года колонии за приобретение наркотиков
04.03.17 09:56
Руководству Национального парка Башкирии запретили проводить фестиваль на водохранилище
04.03.17 00:59
Рустэм Хамитов: «Отставка Захаркина вполне назрела и она состоялась»
04.03.17 00:49
Жительница Кумертау убила пенсионерку, чтобы снять с нее серёжки?
03.03.17 15:35
Приволжский полпред и глава Башкортостана осмотрели строящуюся ТЭЦ
03.03.17 15:04
Житель Стерлитамака приговорён к трём годам колонии за хранение «синтетики»
03.03.17 14:59
В Уфе водительских прав лишились восемь человек, страдающих наркоманией
03.03.17 14:26
ТПП и БЭСК подписали партнёрское соглашение
03.03.17 13:29
У «Татфондбанка» отозвали лицензию
03.03.17 13:06
В Уфе подозреваемый в обороте наркотиков при задержании ранил полицейских ножницами
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