Жителя Сибая ранили за придирки к гражданской жене и сыну

Во время застолья вечером 14 февраля 25-летний мужчина высказал претензии к сожительнице по поводу злоупотребления спиртным и отсутствия интереса к воспитанию сына.

Этого ему показалось мало, он поднял малолетнего сына из постели и заставил повторить таблицу умножения. «Воспитательный процесс» не понравился 23-летнему гостю пары. Вместо слов он решил действовать ножом, нанеся хозяину дома несколько ударов.

Мужчину спасли, а гостю придется отвечать за покушение на убийство. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Башкортостан.