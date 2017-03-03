|
|
НОВОСТИ
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
06.03.17 12:50
Башкирия стала участником приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды
04.03.17 09:56
Руководству Национального парка Башкирии запретили проводить фестиваль на водохранилище
|
07.03.17 | 14:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Хайбуллинском районе коммунальщикам задолжали свыше 1,3 миллиона рублей
Задолженность по заработной плате, которая накопилась с сентября 2015-го по май 2016 года, имели 18 работников «Хайбуллажилкомстроя».
При этом предприятие, как сообщает сайт Следственного комитета России по Республике Башкортостан, располагало возможностью погасить долги по зарплате. Однако имея на счетах более 10 миллионов рублей, руководитель не принял мер к их погашению, а эти средства были направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками.
В отношении 42-летнего директора предприятия возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.
Автор: Зульфия САФИНА
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55