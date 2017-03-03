В Башкирии гость задушил хозяина дома

Конфликт, разыгрался, как водится, после совместной пьянки.

В селе Аксаково Белебеевского района 44-летний хозяин дома пригласил 30-летнего гостя, чтобы выпить. Пили до ночи, а потом случился конфликт и раздосадованный гость задушил хозяина.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя села по подозрению в убийстве. Подозреваемый задержан.