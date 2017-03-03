Житель Дуванского района избил гостя до полусмерти молотком

Избив гостя подвернувшимся молотком, 27-летний хозяин покинул жилище, оставив того умирать.

Сообщение в полицию о госпитализации мужчины из дома в Дуванском районе поступило 27 февраля. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Дуванского района по подозрению в покушении на убийство, сообщает пресс-служба следкома.

Помогли умирающему 43-летнему односельчанину соседи, которые услышали крики о помощи, они вызвали "скорую". Выяснилось, что злоумышленник бросил избитого им до полусмерти соседа умирать, а сам скрылся. Только медицинское вмешательство спасло жизнь пострадавшему.

Злоумышленник задержан, он находится под стражей, установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.