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07.03.17 | 11:51 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе подвели итоги первого в республике кинофестиваля «Женское кино Башкортостана»
В программе фестиваля были представлены короткометражные игровые и анимационные фильмы.
Татьяна Перцева за кинокартину «Бубен верхнего мира» стала лауреатом в номинации «За самобытность кинематографического прочтения современной литературы»; Анна Мальгинова за анимационный фильм «Сердце. Бубен. Самолет» — в номинации «За цельность, легкость, поэтичность повествования».
Тансулпан Буракаева за киноленту «Два соседа» получила диплом «За раскрытие идеи доброго соседства в современном кинематографе Башкортостана»; Наркас Искандарова за мюзикл «Радость» — диплом «За удачное музыкальное переосмысление классики и актуализацию темы ДТП в СМИ».
Анимационный фильм Айгуль Байрамгуловой «Приключения Урала и Шульгена» получил диплом «За выразительность и новую краску в башкирской палитре»; Елена Жилинская за фильм «Бабочка» — диплом в номинации «За диалог автора фильма и зрителя о Добре и Зле».
Ольга Старикова за фильм «Я живой» отмечена дипломом «За обращение к гуманистическим идеалам», Диля Мухамедьярова за фильм «Бусы из бирюзы» — в номинации «За раскрытие притчи в кино», Камила Далгыч за фильм «Weekend по-русски» — в номинации «За вклад в развитие жанра ситкома в Башкортостане».
Автор: Лейла АРАЛБАЕВА
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