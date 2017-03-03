Глава Башкирии предложил создать министерство семьи

Рассмотреть идею создания в Башкирии министерства семьи предложил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с успешными в профессии женщинами накануне 8 Марта.

«На сегодняшний день, к сожалению, семье власть как раз, может быть, и не оказывает большого внимания, - подчеркнул глава региона. – У нас присутствует радикальное предложение – создать министерство семьи или специальное государственное учреждение, которое занималось бы проблемой семейных отношений».





Орган государственной власти мог бы рассматривать вопросы финансирования, помощи и поддержки тем, кому тяжело, специальные вопросы, связанные с неблагополучием, пояснил Р. Хамитов. Он также отметил, что эту идею сначала надо обсудить, подискутировать на эту тему. Участницы встречи предложение поддержали.