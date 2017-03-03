В Башкирии ЖЭУ обязали выплатить деньги ребёнку, сломавшему ногу на карусели

Ишимбайский городской суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию несовершеннолетнему, пострадавшему на детской площадке.

В октябре прошлого года ребенок, катаясь на карусели во дворе дома, зацепился ногой за торчащий болт у основания конструкции. В результате он сломал ногу, в больнице ему наложили гипс.

Мать пострадавшего обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Жилищно-эксплуатационное управление № 5» компенсации морального вреда. Суд взыскал с ответчика 70 тысяч рублей, сообщает Ишимбайская межрайонная прокуратура.