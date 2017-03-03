В республике снизили ставку по микрозаймам для малого бизнеса

Теперь она составляет 12% годовых.

Решение приняли для господдержки малого предпринимательства в регионе. С учетом средств, которые привлекут из федерального бюджета, микрофинансовая поддержка малого бизнеса в республике в этом году составит около 350 миллионов рублей, сообщает госкомитет РБ по предпринимательству и туризму.

На 1 марта по республиканской госпрограмме на микрофинансовую поддержку малого бизнеса ушло 1,8 млрд рублей. По этому показателю Башкортостан занимает 12-е место в РФ.