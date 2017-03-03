|
|
НОВОСТИ
06.03.17 12:50
Башкирия стала участником приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды
04.03.17 09:56
Руководству Национального парка Башкирии запретили проводить фестиваль на водохранилище
03.03.17 12:11
В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами
|
06.03.17 | 15:52 НОВОСТИ | Архив новостей
Три волейболиста «Беркутов Урала» сыграли в матче восходящих звёзд Молодежной лиги
Выставочная игра прошла в Новосибирске второй раз в истории.
В составы двух команд вошли лучшие молодые волейболисты, выступающие в клубах Молодежной лиги - чемпионы и призеры молодежных чемпионатов мира и Европы. В этом сезоне игроки были разделены по принципу «Запад» – «Восток».
В команду «Восток» вошли представители Новосибирска, Красноярска и Кемерово. Им противостояли молодые волейболисты из Москвы, Казани и Уфы. Все спортсмены отбирались по результатам голосования тренеров Молодежной лиги.
Уфимцев в игре представили связующий Артем Иванов, диагональный Никита Халитов, а также доигровщик Шамиль Галиев.
Две партии на площадке шла упорная борьба, никто не хотел уступать. Все решалось в третьем сете, который уже прошел в формате шоу. В укороченной партии на площадке появились тренеры обеих сборных. Причем, как у Востока, так и у Запада в игре был задействован весь тренерский штаб.
В итоге матч закончился триумфом западной сборной - 2:1 (25:23, 18:25, 15:11), сообщает всероссийская федерация волейбола.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55