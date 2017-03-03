«Урал» в трёх партиях уступил в гостях новосибирскому «Локомотиву»

Уфимские волейболисты продлили свою серию поражений до четырех матчей.

«Железнодорожники» расправились с башкирской командой менее чем за полтора часа – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18). В составе хозяев площадки 16 очков набрал Сергей Савин. В стане «Урала» десять очков в активе Егора Феоктистова.

– У нас абсолютно не летела подача, она была слишком простой для такой высококвалифицированной команды, как «Локомотив», - цитирует наставника уфимцев Бориса Гребенникова официальный сайт всероссийской федерации волейбола. - Без подачи у нас ничего не получалось и на блоке, отсюда пошел ряд необязательных ошибок в контратаках, и, вообще, в наших действиях был сумбур.

«Урал» продолжает оставаться на седьмом месте в суперлиге. Следующую игру уфимцы проведут дома – 11 марта против «Газпрома-Югры» из Сургута.