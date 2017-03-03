В Башкирии продали госимущества на 20 миллиардов рублей

В консолидированный бюджет РБ поступило 20,67 млрд рублей доходов от продажи государственного и муниципального имущества, сообщил вице-премьер Евгений Гурьев.

Это составляет чуть менее 13 процентов от общего объема налоговых и неналоговых поступлений за год. По сравнению с 2015 годом обеспечен рост доходов более чем на 17 процентов, отметили в минземимуществе.

Из общей суммы 13,2 млрд руб. перечислено в республиканский бюджет, 7,47 млрд руб. — в местные бюджеты.