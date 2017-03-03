В Башкортостане взяла старт VIII зимняя Спартакиада учащихся России

Церемония открытия спортивного форума прошла в Уфе на площади имени Салавата Юлаева.

В программу зимней Спартакиады учащихся включены соревнования по 15 видам спорта. В Уфе пройдут состязания по фристайлу, хоккею среди юношей и девушек, а также сноуборду. Саранск примет у себя соревнования по биатлону и фигурному катанию на коньках. Соревнования по санному спорту, керлингу и бобслею (скелетону) пройдут в Сочи.

Также в программу зимней Спартакиады учащихся вошли прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье - обе дисциплины примет город Чайковский Пермского края, спортивное ориентирование (Пермь), горнолыжный спорт (Белорецк), хоккей с мячом (Ульяновск), шорт-трек (Омск), лыжные гонки (д. Кононовская, Архангельская область), конькобежный спорт (Коломна, Московская область).

VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим в программу Олимпийских игр, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта РБ.