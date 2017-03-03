«Уфа» обыграла в гостях «Терек» и вышла на шестое место в РФПЛ

Башкирские футболисты покорили Грозный.

Наставник «Уфы» Сергей Семак, по сравнению с кубковым матчем против «Анжи», совершил лишь одно изменение в стартовом составе, в итоге ставшее ключевым. На последнем рубеже обороны вместо Георги Шелия появился новичок команды – Александр Беленов. В Грозном поначалу голкипер испытывал определенное волнение, но на старте второго тайма совершил футбольный подвиг – отбил пенальти от Бекима Балая.

«Уфа» ответила голевым выпадом под конец встречи. Дмитрий Стоцкий сделал подачу с фланга, а нигериец Игбун, опередив соперника, в падении головой переправил мяч в сетку - 1:0.

Теперь «Уфа» догнала по очкам тот же «Терек» и действующего участника еврокубков - «Ростов». Трио соперников делит пятое-седьмое места в премьер-лиге. Следующий матч для нашей команды будет домашним – 11 марта «Уфа» принимает «Крылья Советов». Кстати, самарцы этой весной часто квартируют в столице Башкирии из-за непригодности собственного стадиона. «Крылышки» уже сыграли один матч на «Нефтянике», крупно уступив в Уфе «Локомотиву» - 0:3.