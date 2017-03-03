В Уфе водитель за рулём ВАЗа сбил велосипедиста

ДТП произошло днем 3 марта, сообщает городская госавтоинспекция.

Напротив дома № 29 по проспекту Октября молодой человек за рулем ВАЗа четырнадцатой модели сбил велосипедиста, 1962 года рождения, который переезжал дорогу. Пострадавшего направили в больницу и после оказания медпомощи он был отпущен.

На следующий день возле дома № 69 по улице Карла Маркса мужчина, управляя маршруткой Ford Transit, сбил десятилетнюю девочку. После оказания медпомощи ребенок был отпущен из больницы домой.

За минувшие выходные в Уфе произошло 249 дорожных аварий, пострадали десять человек.