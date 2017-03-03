Из Башкирии в Кыргызстан экстрадируют мошенника, похитившего свыше 46 тонн зерна

Генпрокуратура РФ приняла решение об экстрадиции 41-летнего гражданина Кыргызской Республики Абдупатто Тургунбаева.

В 2009 году у себя на родине мужчина, занимая должность начальника кооператива, похитил у пяти сельхозпроизводителей более 46 тонн зерна стоимостью около 785 тысяч сомов. С целью скрыться от следственных органов Тургунбаев отправился в Россию, где был задержан полицейскими в Уфе в августе прошлого года

Сейчас иностранец содержится под стражей. Федеральной службе исполнения наказания России поручено организовать его выдачу компетентным органам Кыргызстана, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.