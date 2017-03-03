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06.03.17 | 13:49 НОВОСТИ | Архив новостей
Из Башкирии в Кыргызстан экстрадируют мошенника, похитившего свыше 46 тонн зерна
Генпрокуратура РФ приняла решение об экстрадиции 41-летнего гражданина Кыргызской Республики Абдупатто Тургунбаева.
В 2009 году у себя на родине мужчина, занимая должность начальника кооператива, похитил у пяти сельхозпроизводителей более 46 тонн зерна стоимостью около 785 тысяч сомов. С целью скрыться от следственных органов Тургунбаев отправился в Россию, где был задержан полицейскими в Уфе в августе прошлого года
Сейчас иностранец содержится под стражей. Федеральной службе исполнения наказания России поручено организовать его выдачу компетентным органам Кыргызстана, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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