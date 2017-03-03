Башкирия стала участником приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды

Башкортостан подключился к проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил глава РБ Рустэм Хамитов на заседании окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления под председательством полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, проектом охвачены все 23 города и городских поселения республики.

Общий объем финансирования – более 1 млрд руб. Из них 856,6 млн – средства бюджета России, 175,5 млн рублей – бюджета республики. По словам Михаила Бабича, на реализацию программы из федерального бюджета регионам уже выделено 20 млрд рублей.

Напомним, в новую программу «Формирование комфортной городской среды» вовлечены федеральные и региональные власти, бизнес и жители городов. Будут внедрены новые правила и принципы управления городским хозяйством, и ключевым моментом для этих перемен станут современные муниципальные правила благоустройства, которые должны быть в 2017 году утверждены каждым муниципалитетом с населением от тысячи человек.

Также в рамках проекта местные власти должны реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству городов и поселений.