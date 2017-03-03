В Уфе для ямочного ремонта закупили термос-бункер

Парк коммунальной техники в Уфе пополнился мобильным термос-бункером – современным агрегатом, применяемым при ямочном ремонте, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Термос-бункер «Вулкан» предназначен для ремонта дорог с использованием технологии литого асфальта. Ранее коммунальщики пользовались рециклером, однако его производительность оставляла желать лучшего: за один замес можно было залатать ямы на 10 квадратных метрах дороги. Термос-бункер позволит ремонтировать сразу 40 квадратных метров полотна.

Температура смеси в бункере составляет 200 градусов. Она выпаривает воду, скопившуюся в месте разрушения асфальта, поэтому устройство можно применять ранней весной.