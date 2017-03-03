В Уфе пройдёт «Неделя здоровых привычек»

C 9 по 16 марта горожане смогут принять участие в акции, посвященной Всемирному дню почки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Особое внимание организаторы мероприятия уделят профилактике избыточного веса у взрослых и детей. 11 марта в ТРК «Мега» в рамках акции «Здоровые почки всем людям» нефрологи проведут бесплатные консультации для населения. Здесь же можно будет получить полезные рекомендации кардиолога, принять участие в анкетировании. 12 марта в Президент Отеле состоится конференция, посвященная Всемирному дню почки.

Чтобы сохранить почки здоровыми, напоминают медики, надо совсем немного: уменьшить потребление соли, выпивать стакан воды утром, не забывать пить воду в течение всего дня и отказаться от курения.