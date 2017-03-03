В Башкирии сгорел дом. Хозяйка погибла, четверо человек госпитализированы

Информация о пожаре поступила в правоохранительные органы утром 5 марта, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

По предварительным данным, под утро 5 марта загорелся один из жилых домов в селе Ермолаево Куюргазинского района. В результате сильного пожара строение полностью выгорело. После тушения было обнаружено тело пожилой хозяйки. Еще четыре местных жителя госпитализированы, в том числе два несовершеннолетних внука хозяйки.

Среди основных причин возгорания следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.