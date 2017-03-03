В Уфе с рейса сняли пьяного водителя междугороднего автобуса

Вчера, 4 марта, в 11 часов 30 минут сотрудники городского полка ДПС остановили автобус "Форд Транзит", ехавший по улице Зорге. При проверке документов полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование и его опьянение стало очевидным.

В салоне автобуса пассажиров не было. Как выяснилось водитель из соседнего региона только ехал за ними на автовокзал, чтобы осуществить рейс Уфа - Сим Челябинской области. Водитель от рейса был отстранен. Автобус после оформления процессуальных документов помещен на специализированную стоянку, уточнил Д. Гильмутдинов.