Уфимец приговорён к 3,5 года колонии за приобретение наркотиков

Калининский райсуд столицы вынес приговор в отношении 28-летнего Тагира Галимьянова по статье «незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере».

В начале июня прошлого года мужчина приобрел через тайник синтетический наркотик, после чего был задержан с поличным. Находясь под следствием, он вновь приобрел «скорость» через тайник и снова был задержан полицейскими.

Подсудимый вину признал частично. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Калининского района Уфы.