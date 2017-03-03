Рустэм Хамитов: «Отставка Захаркина вполне назрела и она состоялась»

«Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. Клуб покидают и другие тренеры - Николай Борщевский и Кирилл Кореньков, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт из-за поражения в первом раунде плей-офф от казанского «Ак Барса» (счет в серии 1:4). Громкую отставку прокомментировал на пресс-подходе глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

«Я как болельщик «Салавата Юлаева», конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне. И в регулярном чемпионате команду лихорадило, и первый круг плей-офф — и команда покидает турнир. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась», — сказал глава республики.

«Конечно, будет переформат в клубе, все будет выстроено по-другому. Вместе с болельщиками мы обсудим и реализуем это в новом сезоне 2017-2018 года. «Салават Юлаев» должен быть всегда в числе лучших клубов России, это обязательное условие!», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Напомним: Игорь Захаркин пришел в уфимский клуб в августе 2015 года на должность тренера-координатора. Через два месяца он занял пост главного тренера, вместе с ним в тренерский штаб вошли Н. Борщевский и К. Кореньков.