Приволжский полпред и глава Башкортостана осмотрели строящуюся ТЭЦ

Полпред президента России в Приволжском округе Михаил Бабич, находящийся в республике с рабочим визитом, и глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетили строящуюся Затонскую ТЭЦ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Они ознакомились с ходом строительства, осмотрели турбинное отделение и обсудили экономический эффект от ввода объекта.

Ввод ТЭЦ в эксплуатацию намечен на вторую половину этого года. Он является крупнейшим инвестпроектом в современной истории энергосистемы Башкортостана.

Рустэм Хамитов пояснил, что его реализация началась в 2008 году, однако через два года году строительство было приостановлено. И лишь в конце 2014 года правительством России был согласован перенос проекта строительства энергоблоков в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ) с Верхнетагильской ГРЭС в Свердловской области на Затонскую ТЭЦ в Уфе. В июле 2015 года строительство было возобновлено.

По словам гендиректора «Башкирской генерирующей компании» Александра Симановского, ввод ТЭЦ позволит снизить дефицит энергомощностей в Уфимском энергоузле, повысить надёжность электроснабжения населения и промышленных объектов.

Тепловая энергия, вырабатываемая Затонской ТЭЦ, будет поставляться потребителям строящихся жилых микрорайонов.