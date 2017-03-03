Житель Стерлитамака приговорён к трём годам колонии за хранение «синтетики»

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 36-летнего мужчины по статье «незаконное хранение наркотических средств».

В сентябре прошлого года в столице полицейские задержали мужчину, который хранил в кармане куртки 1,94 грамма синтетического наркотика, который он хранил для личного употребления.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.