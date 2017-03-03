В Уфе водительских прав лишились восемь человек, страдающих наркоманией

Прокуратура Орджоникидзевского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Восемь горожан в возрасте от 29 до 45 лет состояли на учете у нарколога с диагнозом «наркомания опийная» и при этом у них имелись водительские удостоверения. Это противоречило федеральному закону, так как указанный диагноз препятствует безопасному управлению транспортом.

Суд вынес решение о лишении указанных граждан прав, сообщает прокуратура Орджоникидзевского района столицы.