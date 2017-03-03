"Resbash"-В Уфе водительских прав лишились восемь человек, страдающих наркоманией

21:31:15

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03.03.17 15:35
Приволжский полпред и глава Башкортостана осмотрели строящуюся ТЭЦ
03.03.17 15:04
Житель Стерлитамака приговорён к трём годам колонии за хранение «синтетики»
03.03.17 14:59
В Уфе водительских прав лишились восемь человек, страдающих наркоманией
03.03.17 14:26
ТПП и БЭСК подписали партнёрское соглашение
03.03.17 13:29
У «Татфондбанка» отозвали лицензию
03.03.17 13:06
В Уфе подозреваемый в обороте наркотиков при задержании ранил полицейских ножницами
03.03.17 12:47
О фактах коррупции среди судебных приставов можно сообщить, просто позвонив
03.03.17 12:11
В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами
03.03.17 11:44
Житель Куюргазинского района насмерть забил свою сожительницу
03.03.17 11:36
Mazda отзывает по России более 12 тысяч автомобилей
03.03.17 11:27
В Уфе семилетний ребёнок угодил под колёса «Опеля»
03.03.17 11:16
В Бирском районе в столкновении четырёх машин пострадал водитель «Оки»
03.03.17 11:07
В Хайбуллинском районе в подледной ловле соревновались инвалиды
03.03.17 11:06
Жертвами ДТП в Иглинском районе оказались две жительницы Салаватского района
03.03.17 10:58
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
03.03.17 10:28
В Белорецке выявлены нарушения при строительстве жилья
03.03.17 10:09
В Башкирии 42 многодетные женщины получили медали «Материнская слава»
03.03.17 10:08
В Миякинском районе сельсовет оставил свою бывшую работницу без пенсии
03.03.17 09:37
В Иглинском районе в ДТП погибли два пассажира автобуса
03.03.17 09:30
В Стерлитамаке вьетнамец зарезал своего земляка
03.03.17 09:24
В Башкирии перед судом предстанут участники наркогруппировки
02.03.17 16:34
Житель Бирска, виновный в гибели двух человек, приговорён к 2,5 годам колонии
02.03.17 15:57
В Уфу прибывает полпред президента России
02.03.17 15:35
В Бижбулякском районе один школьник жестоко избил другого
02.03.17 14:53
Хотел снять жильё, а снял серьги
02.03.17 14:50
Жительницу Белорецка задержали за продажу «соли»
02.03.17 13:27
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
02.03.17 12:15
В Уфе сотрудница банка гасила свои долги, оформляя кредиты на клиентов
02.03.17 12:04
В Уфе водитель сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся
02.03.17 11:28
Цены на зерно в Башкирии продолжают "сыпаться"
02.03.17 11:17
В Башкирии определены проекты, которые получат грант главы региона
02.03.17 11:02
В Башкирии почти 30 тысяч женщин работают во вредных условиях
02.03.17 10:53
Международный женский день в Уфе отметят лыжным марафоном
02.03.17 10:44
В Уфе майор полиции подозревается в краже телефона
02.03.17 10:43
В Уфе в субботу пройдут сельхозярмарки
02.03.17 10:42
В Уфе на пожаре в коммунальной квартире погиб мужчина
02.03.17 10:36
Лучшей медсестрой России стала уфимка
02.03.17 10:22
В столкновении школьного ПАЗа и легковушки пострадали двое детей
01.03.17 18:21
Водитель школьного автобуса, допустивший аварию со смертельным исходом в Зианчуринском районе, работал первый день
01.03.17 16:42
Жительница Сибая штраф за пьяную езду оплатила только после ареста автомобиля
01.03.17 15:44
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
01.03.17 15:36
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи и мам с малолетними детьми
01.03.17 15:35
В Башкирии до конца года трудоустроят 5 тысяч инвалидов
01.03.17 14:47
В Сибае на таксиста напали лже-клиенты
01.03.17 14:33
В Уфе задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине
01.03.17 14:19
В Уфе управляющая компания «нагрела» жильцов на 1,3 миллиона рублей
01.03.17 14:18
В Бирске обрушилась крыша двухэтажного жилого дома
01.03.17 14:05
Житель республики ограбил несколько уфимских офисов микрозаймов
01.03.17 13:57
Жителю Белебея дали два года колонии за хищение бензопилы
01.03.17 13:47
В Стерлитамакском районе пассажирка ВАЗа погибла в ДТП
01.03.17 13:39
На федеральные автодороги Башкирии выделили девять миллиардов рублей
01.03.17 12:30
Уфимский бизнесмен похитил у государства 22 миллиона рублей
01.03.17 11:44
В уфимской администрации почти 40 процентов жалоб касаются ЖКХ
01.03.17 11:28
В Стерлитамаке упавший поддон с товаром переломал работнику ноги
01.03.17 11:23
Жители Башкирии могут поздравить с юбилеем Валентину Терешкову
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