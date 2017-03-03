У «Татфондбанка» отозвали лицензию

В нашей республике действовали более десяти его офисов.

Сегодня Банк России отозвал лицензию у ПАО «Татфондбанк». Решение вызвано неисполнением «Татфондбанком» федеральных законов. Кроме того, его средства снизились ниже минимального значения уставного капитала, а процедура оздоровления невозможна, сообщает Центробанк. В качестве банков-агентов выступят Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и банк «Ак Барс».

В нашей республике действовали более 10 офисов «Татфондбанка». Чтобы получить возмещение, вкладчику нужно представить в банк-агент паспорт и заполнить заявление. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов.