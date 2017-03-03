В Уфе подозреваемый в обороте наркотиков при задержании ранил полицейских ножницами

Советский райсуд столицы вынес приговор в отношении 34-летнего гражданина Казахстана Валерия Солтасюка, признав его виновным по статьям «применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти» и «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июле прошлого года в подъезде одного из домов по улице Шелководной полицейские пытались задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ответ на их действия мужчина вытащил из сумки ножницы и нанес ими удары по рукам и ногам стражей порядка.

Злоумышленника задержали, полицейские получили легкий вред здоровью. При обыске в съемной квартире нападавшего было обнаружено запрещенное вещество. Подсудимый вину признал частично. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.