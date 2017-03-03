О фактах коррупции среди судебных приставов можно сообщить, просто позвонив

При республиканском УФССП на такие случаи действует «телефон доверия».

Позвонив по телефону (347) 273 59 82, каждый может сообщить о преступлениях, которые совершили либо готовятся совершить сотрудники республиканского УФССП. Это может быть информация о злоупотреблениях служебным положением, превышении должностных полномочий, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве.

Также можно оставить заявление в интернет-приемной на официальном сайте УФССП России, направить его в письменном виде или изложить на личном приеме граждан в управлении и территориальных подразделениях судебных приставов.

УФССП по Республике Башкортостан просит граждан незамедлительно сообщать о каждом факте противоправных действий судебных приставов и подчеркивает, что в прошлом году на «телефон доверия» поступило 32 звонка, а с начала текущего года – уже 13. Однако анализ показал, что наибольшее количество обращений возникает из-за незнания гражданами действующего законодательства и большая часть жалоб не обоснована ввиду отсутствия коррупционной направленности или нарушений уголовного или административного характера.