В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами

По версии следствия, женщина помогла своим родственникам незаконно оформить землю в собственность.

Бывшая глава Ауструмского сельсовета обвиняется в том, что с 2010 по 2014 гг. выдавала родственникам документы о том, что, якобы, в их пользовании с 1997 г. находятся земельные участки.

На самом деле это было не так, но с помощью фиктивных бумаг четверо граждан оформили землю в собственность, причинив муниципалитету ущерб в 425 тысяч рублей.

52-летняя обвиняемая вину признала, на ее автомобиль «Нива» наложили арест. Также землю вернули двое граждан.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает республиканская прокуратура.