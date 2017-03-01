Житель Куюргазинского района насмерть забил свою сожительницу

С места преступления он скрылся, его нашли, сейчас идет следствие.

Мужчина и раньше избивал свою 33-летнюю сожительницу, несколько раз родственники убеждали ее обратиться в полицию, но потом заявления женщина забирала. Когда 33-летний куюргазинец избил свою гражданскую жену в очередной раз, та от травм скончалась, пояснили «РБ» в следственном комитете республики.

Женщина получила побои, находясь дома у сожителя. Ее труп обнаружили соседи, сам убийца с с места преступления скрылся.

Сейчас его нашли, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и заведено уголовное дело.