Mazda отзывает по России более 12 тысяч автомобилей

ООО «Мазда Мотор Рус» объявило о проведении добровольного отзыва 12 301 моделей Mazda 6 GG/GY, реализованных с 14 марта 2005 года по 19 мая 2008 года, сообщает Росстандарт.

Высокая влажность в автомобилях может привести с растрескиванию корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя и ее срабатыванию ненадлежащим образом в случае столкновения. Кроме того, металлические осколки могут попасть в водителя или пассажиров и привести к летальному исходу или тяжелому травмированию.

Владельцев оповестят уполномоченные дилеры, либо самостоятельно можно сверить VIN-код по списку, размещенному на сайте Росстандарта.