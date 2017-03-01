В Уфе семилетний ребёнок угодил под колёса «Опеля»

Происшествие случилось 2 марта около восьми часов вечера, сообщает городская госавтоинспекция.

На улице Дмитриева 30-летний водитель за рулем Opel Astra сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход госпитализирован с травмами головы.

Позже, в одиннадцатом часу вечера на территории Кировского района 21-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti «догнал» ехавший впереди Chevrolet Cruze. Ушибы получила 21-летняя пассажирка первого авто. После оказания медпомощи она была отпущена.