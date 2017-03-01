В Хайбуллинском районе в подледной ловле соревновались инвалиды

Более тридцати участников ловили рыбу на реке Таналык.

Пробурить лунку в толстом слое льда им помогали родственники и волонтеры. В остальном рыболовы полагались только на собственные силы. Тон задал самый старший участник 82-летний Иван Андямов из Бурибая.

69-летней Хумайре Латыповой из Акъяра помогал 76-летний супруг Салих. Оба опытные рыболовы, но предпочитают летнюю рыбалку. Впрочем, это обстоятельство не помешало Хумайре Латыповой наловить больше рыбы, чем ее соперницы. Среди мужчин самый большой улов оказался у Айтугана Куватова из Степного. За два часа – более двадцати рыбешек.





Как сообщили в районном обществе инвалидов, рыболовные соревнования - давняя традиция и не перестают вызывать все больший интерес. Увлечение рыбалкой объединяет людей всех возрастов, профессий и возможностей.